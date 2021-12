Ecco la Roma di Mourinho

Ecco la Roma bella, tosta, di carattere. È la Roma della coppia d’oro Zaniolo-Abraham, è la Roma dei difensori, Smalling e Mancini su tutti, è la Roma a immagine e somiglianza di José Mourinho, che piano piano nonostante le mille difficoltà la sta plasmando come vuole lui. La Roma ha battuto una grande sbancando Bergamo con 4 reti e Mourinho scherza: «Ora non dite più che non le battiamo». La partita contro l'Atalanta fa capire che questa squadra, se vuole e sta con la testa giusta, può competere con tutti. E forse a Bergamo è nata davvero una Roma mourinhana: tosta in difesa, micidiale sotto porta.

Mourinho ha dato una lezione al collega Gasperini e la Roma si è rilanciata, non sappiamo fino a dove, ma sappiamo che sa essere una squadra vera. Non è stata una vittoria sporca, ma del carattere, al di là delle statistiche che la vedono soccombere nel possesso, negli angoli, nei tiri verso la porta. Ieri hanno brillato tutti: da Rui Patricio a Zaniolo, tornato al gol in Serie A.

(Il Messaggero)