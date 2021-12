E adesso l'Inter fa tanta paura

La Roma è quasi accasciata e con gli occhi rivolti verso il basso come il Galata morente dei Musei capitolini. La gara contro il Bologna ha restituito l'immagine di una squadra costretta a specchiarsi nei propri limiti strutturali, ma sabato pomeriggio all'Olimpico arriveranno i campioni d'Italia. Mourinho dovrà misurarsi con assenze drammatiche, prima ancora che con l'Inter: contro i nerazzurri non ci saranno Abraham, Karsdorp ed El Shaarawy. La partita sarà paurosamente dura, ma l'allenatore della Roma sa uscire dai momenti difficili e la squadra ha giocatori capaci di splendere al buio. Servirà tanto buon calcio e niente panico. Mancheranno anche Spinazzola, Felix e Pellegrini. Il tecnico a fine gara: "Per l'Inter dobbiamo letteralmente inventarci la formazione. Meno male che ho cambiato presto Mancini, altrimenti avrebbe preso un giallo anche lui... Complimenti al Bologna e a Mihajlovic, hanno lottato e preso tre punti".

Le lacune della Roma sono uscite di nuovo allo scoperto e con esse i giallorossi hanno dovuto di volta in volta aggiornare e rivedere al ribasso le proprie ambizioni stagioni. Ogni qualvolta si è cercato il salto, la squadra ha dovuto trarre conclusioni di natura opposta. La rotta può cambiare e i la Roma da appassita può riscoprirsi all'improvviso rifiorita, come ha sempre fatto e sempre farà.

(Il Messaggero)