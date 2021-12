Dzeko torna a casa tra cani, amici e... Il rischio fischi

Edin Dzeko contro il suo passato nella sfida di stasera alle 18 tra Roma e Inter. L'attaccante bosniaco ritrova i giallorossi da avversari dopo il discusso addio avvenuto in estate, tramonto di 6 stagioni passate nella Capitale. Dzeko ha iniziato la sua avventura in nerazzurro mettendo a segno 7 centri nelle sue prime 9 partite in campionato, ma in Serie A la rete manca da 6 giornate. Proverà a ritrovarla all'Olimpico, stimolato dalla presenza dei vecchi amici attesi in tribuna.

Cerca un equilibrio nuovo il bosniaco, che si sta ambientando a Milano con una nuova routine e pure con i suoi tre cani, appena arrivati a Milano a rallegrare l'ambiente domestico. La prospettiva di essere fischiato nella sua vecchia casa dispiace non poco all'attaccante, che anche in caso di ritorno ruvido nella Capitale non smetterà di chiamare Roma "casa".

(gasport)