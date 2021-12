Dzeko in tribuna, Pellegrini esulta da casa

IL TEMPO - C’era anche Edin Dzeko tra gli spettatori al Gewiss Stadium per assistere alla gara dei suoi ex compagni contro l’Atalanta. Il bosniaco ha applaudito il successo della Roma, utile anche alla «sua» Inter capolista per allungare in classifica sui bergamaschi. Ha invece tifato e sofferto da casa Lorenzo Pellegrini, pronto a esultare su Instagram per la vittoria. Un bel «daje» con i cuori giallorossi postato dal capitano, che tornerà disponibile a inizio gennaio."Una vittoria veramente importante, un grande spirito di squadra" ha scritto invece Jordan Veretout, tra i protagonisti assoluti della battaglia in campo. "Cuore, rabbia e voglia di vincere. Sempre. Avanti Roma!" è il commento di Gianluca Mancini, uno dei tre ex nerazzurri in campo insieme a Ibañez e Cristante.

La squadra è rientrata ieri sera nella Capitale e oggi alle 11 si allenerà a Trigoria per preparare l’ultima gara del 2021, in programma mercoledì alle 18.30 in casa contro la Sampdoria.