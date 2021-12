Dubbi sul modulo, forse difesa a 4

Scelte ridotte all'osso per Josè Mourinho, che a fronte di tante assenze recupera però Gonzalo Villar. Se il modulo dovesse rimanere il 3-5-2 in difesa andrebbero Ibanez, Mancini e Smalling, con Perez e Vina sugli esterni e Zaniolo-Shomurodov davanti. Rimane però la possibilità di un ritorno alla difesa a 4: in questo caso Ibanez scivolerebbe sull'out di destra, mentre Vina arretrerebbe. Veretout e Cristante a fare schermo davanti alla difesa con Zaniolo, Mkhitaryan e Perez a supporto di Shomurodov.

(Corsera)