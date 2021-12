Dossier stadio a Lucia Bernabé? Vertice a gennaio

Il dossier stadio resta sempre al centro del progetto dei Friedkin, ma bisognerà aspettare gennaio per avere un appuntamento con il nuovo sindaco Gualtieri, anche per le festività natalizie. Scalera ha lasciato il club e la pratica è passata in mano al nuovo Ceo Berardi, ma da Trigoria si intuisce che presto ci sarà bisogno di una persona che si dedichi interamente al progetto stadio ed è per questo che si sussurra il nome di Lucia Bernabé, figlia dell'ex presidente della Telecom Franco, oggi al timone di Acciaierie d'Italia.

(Gasport)