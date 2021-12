Dopo Zaniolo, ok anche Smalling. Annullata la cena di Natale

Per la stagione della Roma è un momento cruciale: lo sa bene Mourinho, che vuole chiudere l'anno nel migliore dei modi. Per farlo, però, deve ottenere il massimo dai match con Atalanta e Sampdoria. Per mantenere al massimo livello la concentrazione la società ha scelto di annullare la cena di Natale: il club ha pensato di blindare giocatori e staff, con i primi che non stanno partecipando alle varie attività del club. Buone notizie dal campo per Mourinho: Zaniolo e Smalling si sono allenati in gruppo. Saranno comunque molti gli assenti: Felix, Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez e Spinazzola, del quale Mourinho ha detto "Non so se lo riavrò per gennaio". Parole che hanno allarmato i tifosi, ma la rottura del tendine d'Achille richiede tempi lunghi per il rientro e a Trigoria non vogliono correre neanche il minimo rischio. Conclusa la riatletizzazione, a gennaio ci sarà un nuovo consulto col professor Lasse Lempainen: se arriverà il via libera, Spinazzola potrà tornare a disposizione di José Mourinho.

(Corsera)