Digitalbits fa ricco Francesco Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro

ILTEMPO.IT - Le criptovalute si stanno comprando il calcio. E anche i suoi simboli. Digitalbits, già sponsor di Roma (main) e Inter (manica), presenterà lunedì mattina il suo nuovo "ambassador": Francesco Totti. Sarà un evento in grande stile, in pieno centro a La Lanterna in Via Tomacelli, e servirà a lanciare la nuova prestigiosa collaborazione, anticipata oggi dalla presenza dell'ex capitano giallorosso, seduto in tribuna all'Olimpico a seguire la Roma per la prima volta da quando ha lasciato il posto in società, ad assistere alla sonora sconfitta degli uomini di Mourinho proprio contro l'Inter.

