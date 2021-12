Dazn, Agcom in pressing sulla Lega Serie A per qualità e ascolti

L'Agcom si muove sul tema Dazn e pressa la Lega di A. Ieri a via Rosellini è stata inviata una lettera da parte dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Nella missiva si chiede di dare una valutazione ragionata sul servizio offerto dalla piattaforma di streaming, a cui la Lega Serie A ha assegnato i diritti audiovisivi per il massimo campionato.

L'Agcom ha chiesto un feedback, nel più breve tempo possibile, sul giudizio circa la qualità del servizio offerto agli abbonati, la tutela dei consumatori, il tema della misurazione delle audience che ha portato a grandi polemiche per la modalità e il risultato: i dati che la piattaforma fornisce al mercato sono autoprodotti ed elaborati da Nielsen, ma soprattutto differenti rispetto al dato Auditel.

Sul tema della misurazione delle audience (informazione base per gli investitori pubblicitari) un passaggio dovrebbe essere fatto oggi nel corso dell'assemblea di Serie A. Interessata, ovviamente, Mediaset che con la sua Digitalia (Publitalia) raccoglie la pubblicità per Dazn.

