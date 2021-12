Dark Side of the Mou: la Roma ha bisogno dei Pink Floyd

I Pink Floyd hanno esplorato e raccontato il lato nascosto della luna, trovandosi a meraviglia. La Roma, quel lato nascosto, lo frequenta a intervalli regolari, sparendo dalla circolazione per qualche interminabile somma di minuti e senza mai capirci nulla. Pink Floyd luce, Roma buio. Cosa succede? Se esistesse una risposta, sarebbe già arrivata 40 anni fa. Non è un problema di guida tecnica: è quasi una questione etica, che coinvolge la storia emotiva del club [...].

È probabile che la Roma non sia particolarmente fortunata, quanto a decisioni arbitrali: ma il rigore a Torino, va sempre ricordato, lo sbaglia Veretout, non l’arbitro. E a Bologna è vero che Karsdorp e Abraham erano nel limbo (si poteva ammonirli ma anche no): però va detto che da un giocatore professionista diffidato puoi anche pretendere che resti lucido evitando di fare cavolate di cui peraltro non si sentirebbe la mancanza. E poi c’è la continuità, sconosciuta compagna di viaggio [...].

(La Repubblica - E. Sisti)