Dal calcio al volley, si va verso l'obbligo vaccinale: niente deroghe

Secondo quanto riportato nelle Faq, ovvero le risposte alle domande più frequenti pubblicate oggi dal Dipartimento per lo sport, non ci sarebbero deroghe per gli atleti professionisti riguardo all'obbligo vaccinale a partire dal 10 gennaio. Già ieri Gravina aveva aperto a questa ipotesi per i calciatori. Nel testo infatti si legge che "a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l'accesso a eventi e competizioni sportivi (...), l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (...), sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata". Al punto 20 viene sottolineato che questa regola si riferisce anche ai professionisti: "È richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede".

