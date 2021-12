CSKA SOFIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Difesa a 3, chance per Diawara e Villar in mediana. Davanti Zaniolo-Abraham

LAROMA24.IT - La Roma è già qualificata al prossimo turno di Conference League, almeno da seconda classificata, ma per il primo posto deve vincere contro il CSKA Sofia e sperare in un passo falso del Bodo contro lo Zorya. Per riuscire nell'impresa, José Mourinho ha deciso di affidarsi a un blocco di titolari in difesa, come Karsdorp, Viña, Mancini e Ibañez, ma anche ad alcune riserve. Per quanto riguarda il modulo, lo Special One dovrebbe affidarsi alla difesa a 3: come annunciato dal tecnico in conferenza, in porta ci sarà una chance per Fuzato, a centrocampo ci sarà una nuova occasione per Diawara e Villar al fianco di Cristante, mentre in attacco ci sarà la coppia Zaniolo-Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-5-2) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Cristante, Veretout, Viña; Zaniolo, Abraham.

LEGGO (3-5-1-1) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Darboe, Calafiori; Zaniolo; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Cristante, Villar, Viña; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-5-2) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Villar, Diawara, Viña; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Diawara, Villar, Viña; Mayoral, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Cristante, Villar, Viña; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2) - Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Diawara, Viña; Zaniolo, Abraham.