Cristante ok. Ma ora è Felix quello positivo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - José Mourinho ritrova uno dei suoi fedelissimi. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti è arrivata la notizia che lo Special One sperava di ricevere da inizio settimana: Bryan Cristante è risultato negativo ad un doppio tampone e ha già svolto le visite di idoneità post Covid. Oggi il giocatore raggiungerà la squadra a Bologna e già da stasera dovrebbe tornare al centro della mediana giallorossa. Un ritorno importante a centrocampo, che per almeno un mese sarà orfano di Lorenzo Pellegrini, costretto a fermarsi a causa di una lesione al retto femorale destro. A guastare la serata del tecnico romanista però è stato l’esito del tampone di Felix, risultato positivo al Covid. L’attaccante ghanese - vaccinato - ha iniziato immediatamente i dieci giorni di isolamento domiciliare. Nel frattempo si attende ancora il rientro in gruppo di Gonzalo Villar: lo spagnolo è asintomatico da diversi giorni e continua ad allenarsi da casa, sotto la supervisione dello staff di Mou, in attesa di negativizzarsi.