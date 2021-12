Porte girevoli causa Covid nella Roma. Ieri Cristante si è negativizzato e ha sostenuto le visite mediche di prassi, così è potuto partire anche lui per Bologna. A fermarsi, però, è Felix. L’attaccante ghanese è risultato positivo al virus e così è entrato in quarantena. Stop anche per Mayoral per via di un problema fisico. Sul fronte societario, infine, Dan Friedkin a novembre ha versato altri 10 milioni in conto aumento di capitale. Gli investimenti finora sono a quota 294,2 milioni.

(gasport)