Coppa d'Africa: via Diawara e Darboe, Felix non parte

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Se al rientro dalle vacanze le buone notizie per la Roma potrebbero arrivare dall'infermeria, a complicare i piani di Mourinho (e non solo) sarà la Coppa d'Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. Alla ripresa del campionato, il tecnico romanista non avrà a disposizione Diawara e Darboe, che si uniranno ai ritiri delle rispettive nazionali dopo il 3 gennaio. Felix sembra invece orientato a non rispondere alla chiamata del Ghana, che lo ha inserito fra i 30 pre-convocati ma nelle ultime ore avrebbe «aperto» per lasciarlo a Trigoria. Quello della Coppa d'Africa è un problema che riguarda anche Milan (Kessie, Bennacer, Ballo-Touré) e Napoli (Anguissa, Koulibaly, Ounas, Osimhen). Per lo Special One adesso la speranza è recuperare Pellegrini per la sfida del 6 gennaio con il Milan: il capitano si sta allenando a Dubai e punta ad esserci a San Siro. Ripresa a Trigoria fissata il 30, da verificare le condizioni di Abraham reduce da una forte contusione alla caviglia destra.