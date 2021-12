Conference, ecco gli otto spareggi. Giallorossi alla finestra

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Otto spareggi per decretare l'avversaria della Roma agli ottavi di Conference League. Ieri sono stati sorteggiati i playoff della nuova competizione Uefa, dove le seconde classificate dei gironi sfideranno le retrocesse dall'Europa League. Gli accoppiamenti: Marsiglia-Qarabag, Psv-Maccabi Tel-Aviv, Fenerbahce-Slavia Praga, Midtjylland-Paok Salonicco, Leicester-Randers, Celtic-Bodo/Glimt Sparta Praga-Partizan Belgrado. Il Rapid Vienna affronterà una tra Tottenham e Vitesse. I playoff si disputeranno il 17 e il 24 febbraio, mentre il 25 andranno in scena i sorteggi per gli ottavi: la Roma giocherà il ritorno all'Olimpico.