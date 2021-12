Conference: Abraham capocannoniere

Nelle 14 partite giocate in Europa con il Chelsea aveva segnato 4 gol. Contro avversari da Champions League, d’accordo, però Tammy Abraham con la Roma in 7 incontri (preliminari compresi) ne ha già fatti 6 ed è il capocannoniere della Conference. Il 24enne centravanti inglese è il pezzo forte del miglior attacco della Conference League , perché la Roma ha segnato 18 volte nei gironi (+3 sul Copenaghen), e di una squadra che in Europa va a segno da 20 partite consecutive. Ne manca soltanto una per eguagliare il record italiano stabilito dalla Juventus tra il 1996 e il ‘97.

(corsera)