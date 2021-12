Club in campo a favore dei più poveri

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un abbraccio a chi ne ha più bisogno. Anche quest'anno con l'avvicinarsi del Natale, la Roma è scesa in campo per sostenere e regalare un sorriso alle fasce più fragili della popolazione della Capitale. In collaborazione con la Caritas, la società giallorossa si è impegnata direttamente donando abiti invernali e coperte a numerosi senza dimora della Capitale: all'iniziativa - andata in scena martedì pomeriggio - hanno partecipato le giocatrici della squadra femminile Vanessa Bernauer e Angelica Soffia, che insieme al direttore del Roma Department Francesco Pastorella e ad alcun dipendenti del club, hanno distribuito il materiale nei Centri di accoglienza Caritas, in piazza Vittorio e alla stazione Tiburtina. Ma con le feste natalizie alle porte fioccano anche le iniziative per coinvolgere i tifosi di ogni fascia d'età. Ieri con un video che vede protagonisti José Mourinho, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Manuela Giugliano ha preso il via la campagna «It's a Magic Christmas», che premierà i più fortunati tramite alcune sorprese che verranno svelate tramite i canali social della Roma. Nel frattempo la società sta ultimando i preparativi per la consueta cena di Natale per i dipendenti: un evento curato nei minimi dettagli - in pieno stile Friedkin - ma che non coinvolgerà il gruppo squadra.