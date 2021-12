Ciro positivo in isolamento, salta Venezia

Risolto il rebus, anche se l'epilogo non è stato felice: ieri Ciro Immobile non è stato a Formello, non andrà neanche oggi e salterà la partita contro il Venezia. Il motivo: è risultato ancora positivo al Covid, anche se non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale, né da parte del club né da parte del gioco. L'attaccante è asintomatico, ma i tamponi a cui si è sottoposto nelle ultime ore hanno dato esito positivo. Finito dunque il 2021 calcistico per l'attaccante della Lazio, che a Formello non si vede da una settimana: in autoisolamento da quando la moglie ha scoperto di essere positiva, motivo per cui non ci sono state ripercussioni sul resto del gruppo squadra.

(Gasport)