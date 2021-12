Chiedi tutti gli infortuni e ti dirò che calciatori cerchi

Si gioca troppo. Sono tutti d'accordo, calciatori, allenatori, tifosi e istituzioni, ma nessuno si muove per invertire la rotta, in nome del dio denaro, ma a rimetterci è chi va in campo, costretto ormai a dribblare infortuni muscolari e problemi fisici. Nei primi 4 mesi di campionato si sono già infortunati 247 calciatori. È difficile delineare con precisione la storia clinica di un atleta e la startup Noisefeed Injuries vuole colmare questa lacuna: esiste un database online, sempre aggiornato, in grado di fornire agli addetti ai lavori tutte i dati specifici degli infortuni accusati: quante volte si è fatto male, in quali parti del corpo e in che periodo della stagione, registrando anche il periodo in cui è stato fermo ai box.

A guidare le operazioni ci sono il ceo Nicolò Cavallo e Gianluca Galliani, dopo una vita nel calcio a imparare da papà Adriano. Il figlio dell'ex dirigente del Milan spiega: "Non facciamo alcun tipo di previsione, semplicemente ricostruiamo la storia di un calciatore per offrire un servizio alle società abbonate, pur non avendo accesso alle cartelle cliniche. Le mappe corporee servono a individuare quali muscoli sono sottoposti maggiormente a traumi, i video aiutano a capire quali sono le dinamiche di gioco che portano di più a infortuni. Seguiamo tutte le partite che si giocano con analisti sparsi in tutto il mondo".

Utilizzano la piattaforma la Roma, Milan, Atalanta, Udinese, club inglesi come Everton e Leeds, ma anche squadre francesi, portoghesi, russe e statunitensi. Continua Galliani: "Utilizzano la piattaforma direttori sportivi e scout, ma anche i calciatori che possono studiarsi e capire tante cose sui problemi che hanno avuto in carriera".

(Corsport)