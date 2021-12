C'eravamo tanto amati

Sperava di arrivare alla sfida con la tanto amata Inter con qualcosa in più di 9 punti di distacco e una squadra in emergenza per le defezioni, Josè Mourinho. Ma l'occasione di fare bella figura è troppo ghiotta ed il tecnico della Roma lo sa. Lo Special One ritrova l'Inter per la prima volta dopo l'addio del 2010: insieme il leggendario Triplete. Di quell'Inter non è rimasto più nessuno, fatta eccezione per Zanetti, che ora non gioca più, e per Ausilio, all'epoca solo aiutante di Marco Branca.

Il mister cercherà la vittoria contro una big che alla Roma manca da troppo tempo: per farlo spazio a Nicolò Zaniolo, anche lui un ex.

(Il Messaggero)