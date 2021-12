C'è l'Inter, Josè perde i pezzi e la... Parola

Scelta strategica quella di Josè Mourinho di non parlare alla vigilia della sfida tra Roma e Inter: il tecnico della Roma ha preferito non parlare, complice il momento delicato per i giallorossi, ma anche l'imminente sfida con il suo passato e la questione Zaniolo, sollevata dal portoghese nel post Bologna-Roma insieme alla polemica con la classe arbitrale.

La scelta fa discutere, ma a Trigoria viene giustificata con la ricerca di concentrazione in vista di una partita difficile da affrontare in piena emergenza. Situazione che vedrà dunque la necessità di schierare Ibanez da terzino, stavolta sulla destra, per sostituire lo squalificato Karsdorp.

Capitolo dirigenza: Stefano Scalera saluta la Roma. Dal 1° gennaio torna al Mef. La pratica stadio, che era nelle sue mani e che potrebbe subire un rallentamento, passa in quelle del nuovo ad Pietro Berardi, in attesa di affidarla ad un nuovo profilo.

(Il Messaggero)