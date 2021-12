Capolavoro Roma

Apre e chiude Abraham tra i migliori dei suoi, che realizza una doppietta spettacolare all’interno del quale c’è anche il primo gol stagionale di Zaniolo (tornato a segnare dopo 512 giorni, un infortunio clamoroso e tutto il resto) e la zampata famelica di Smalling di nuovo padrone assoluto della difesa giallorossa. E proprio questa una delle note migliori perché quando l’Atalanta è cresciuta, la Roma ha stretto i denti riuscendo a controbattere colpo su colpo senza mai andare in affanno. Insomma una tenuta pazzesca anche dal punto di vista mentale che era stato in passato uno dei punti deboli di questa squadra ritrovata. Un solo gol incassato e la sfiga anche stavolta ci ha visto benissimo: decisiva sull’unico gol atalantino la deviazione di Cristante che manda fuori tempo l’incolpevole Rui Patricio sempre presente e attento.

È stata la battaglia perfetta, combattuta come un plotone romano avrebbe fatto nell’antichità: ha colpito e poi si è chiuso a tartaruga per poi riuscire di nuovo e colpire ancora con altrettanta efficacia. Una sentenza con Mourinho eletto a furor di popolo ennesimo re di Roma. Quattro gol in trasferta all’Atalanta, che in molti avevano già indicato come una delle anti-Inter, sono un bel segnale per il presente ma soprattutto per il futuro, perché a questa squadra manca davvero poco per poter fare un salto di qualità clamoroso: segnale non indifferente per i Friedkin alla vigilia della finestra invernale del calciomercato.