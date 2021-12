Calciomercato Roma: pressing Fiorentina per avere Mayoral. Dipende tutto da Felix

Borja Mayoral potrebbe passare dalla Roma alla Fiorentina. In giallorosso lo spagnolo è chiuso e in viola potrebbe trovare spazio come vice-Vlahovic, ma la Roma lo lascerà partire solo se Felix dirà no al Ghana e rinuncerà alla Coppa d'Africa (come sembra), altrimenti Borja rimarrà a Roma. Anche il Crystal Palace ha chiesto notizie al Real Madrid, ma la Fiorentina resta la pista principale. Lo spagnolo dovrebbe tornare al Real dopo il periodo di prestito in giallorosso e muoversi in direzione Firenze con la stessa modalità.

(Gasport)