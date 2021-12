Il ds del Cagliari Stefano Capozucca continua a lavorare per farsi trovare pronto all’apertura del mercato fissata per il 3 gennaio. È stato accostato al Cagliari Borja Mayoral. L’attaccante potrebbe rappresentare un valore aggiunto, anche se prima sarà necessario valutare la sua reale voglia di rimettersi in gioco e lottare per un traguardo come la salvezza. Soprattutto: capire se Mourinho rinuncerà a lui.

(corsport)