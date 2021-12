Calciomercato Roma: fatta per Maitland-Niles, Pinto vuole pure Kamara

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Sarà (è) Ainsley Maitland-Niles il primo arrivo nel mercato di gennaio della Roma. I giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Arsenal sulla formula del prestito oneroso a poco più di 500mila euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Diritto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze (8-10) da almeno 45 minuti. Dall'Inghilterra garantiscono che un accordo sia stato trovato anche con il giocatore, che dai 2.1 milioni attualmente guadagnati arriverà a percepire 2.5 milioni stagionali - cifra ovviamente dimezzata per questa stagione -. In caso di riscatto, poi, per l'inglese è pronto un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo per un altro anno.

Ma non solo: Pinto vuole regalare a Mourinho anche un centrocampista e il profilo che piace è quello di Boubacar Kamara, contratto in scadenza con il Marsiglia e nessuna intenzione di rinnovare, come confermato dal suo procuratore a Tiago Pinto nel corso dei numerosi contatti che ci sono stati nei giorni scorsi. E i buoni rapporti con il club francese possono aiutare.

