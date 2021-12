Calciomercato, Maitland-Niles ai dettagli. Kamara nome concreto

IL ROMANISTA (G. FASAN) - [...] Con Maitland-Niles il discorso è ai dettagli, ha già detto sì - convinto anche se non ci sarà l'obbligo di riscatto o se sarà condizionato - alla Roma sulla base di uno stipendio da più di 2 milioni di euro, mentre si continua a lavorare con i Gunners per le cifre del prestito oneroso (750 mila euro) e del riscatto (la Roma vorrebbe chiudere a 10 milioni mentre da Londra la richiesta è di 15), oltre che sulle condizioni di attivazione del riscatto stesso, cioè il numero di presenze (tra 8 e 10).

Capitolo centrocampista: anche se Maitland-Niles ha giocato anche in mezzo, Mourinho che ama i giocatori duttili, vuole un mediano: la pista Grillitsch sembra raffreddata, con il procuratore del giocatore che non avrebbe ricevuto segnali concreti dalla Roma e con il Napoli che sarebbe sul giocatore per giugno (non rinnoverà con l'Hoffenheim). Piace ed è un nome concreto Boubacar Kamara, classe '99 del Marsiglia: ha il contratto in scadenza il 30 giugno e l'operazione sarebbe facilitata dal canale preferenziale rappresentato dal club francese, che come ha detto recentemente il patron Longoria ha di fatto riscattato automaticamente Cengiz Ünder (per 8,4 milioni a condizioni facilissime) e Pau Lopez (per 12 milioni alla prossima presenza col Marsiglia). [...]

Con la squadra di Sampaoli si potrebbe ragionare sui costi che i francesi dovranno sostenere per Cengiz e Pau (nelle intenzioni l'introito ottenuto dallo spagnolo avrebbe dovuto coprire però l'ingresso di Rui Patricio) oppure inserire Diawara (impegnato però in Coppa d'Africa e quindi non facilmente "trattabile" al momento) come pedina di scambio. L'altra strada sarebbe quella di monetizzare l'uscita di Villar (sul quale c'è stato un sondaggio per ora rimasto tale del Valencia), accostato all'Inter nelle ultime ore per il ruolo di vice-Brozovic, così da avere la liquidità per andare a prelevare Kamara.

