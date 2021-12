Calafiori decifra il futuro. Ultima parola allo Special

Riccardo Calafiori è un patrimonio della Roma e come tale va considerato: per questo motivo Tiago Pinto sta considerando l'ipotesi di mandarlo in prestito per dargli continuità e minutaggio. Il terzino romano e romanista non ha trovato molto spazio fino a questo momento e se Mourinho decidesse di andare avanti con il 3-5-2 per lui ci sarebbe sempre meno spazio, soprattutto quando tornerà Spinazzola. Il prestito non sarebbe una bocciatura, ma una conferma di quanto la Roma crede in lui: un ragazzo esemplare, sempre puntuale, mai una parola fuori posto e il suo ragazzo è particolarmente apprezzato dal tecnico giallorosso. Mourinho sta decidendo se lasciarlo partire in prestito o se continuare a tenerlo in squadra: su di lui ci sono Verona e Cagliari, ma la Roma vuole essere convinta che al 100% che il giocatore vada a fare il titolare.

(Corsport)