Cagliari, Genoa e Verona a prezzi scontatissimi

Nella giornata di ieri la Roma ha lanciato un pacchetto per i tre match casalinghi con Cagliari (16 gennaio), Genoa (6 febbraio) e Verona (20 febbraio), una sorta di mini-abbonamento a prezzi scontatissimi per invogliare i propri tifosi a seguire da vicino la squadra anche in gare non considerate di cartello. Si parte dai 20 euro della curva Nord ai 104 della tribuna Monte Mario. Quest'anno la Roma ha giocato quasi sempre davanti a un Olimpico pieno: accadrà lo stesso contro la Sampdoria, visto che mercoledì 22 saranno attesi sugli spalti più di 45 mila spettatori. Per ora, il dato delle presenze in 13 gare tra campionato e Conference League dice: 493.584 spettatori, per un incasso di poco superiore ai 10 milioni di euro, a cui vanno aggiunti circa 7 della quota abbonati.

(Corsera)