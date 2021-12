Cafu: "Totti può dare un bel contributo alla società, sarebbe un valore aggiunto"

Cafu ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’ex terzino destro di Roma e Milan ha parlato del momento delle due formazioni, in vista sfida in programma giovedì 6 gennaio alle 18:30, dopo la sosta natalizia. Di seguito le sue parole.

Chi è la sua favorita per il titolo?

Il Milan.

La Roma ieri ha vinto a Bergamo e si è un po’ rilanciata, ma rimane distante dalle prime quattro. Perché?

Sta facendo una stagione sotto le aspettative, ma ha centrato un successo importante che a livello psicologico può trasmettere sicurezza. Speriamo…

Si aspettava di più da Mou?

È bravo e nelle squadre dove è stato ha sempre fatto la differenza. Le sue capacità non sono in dubbio. I risultati finora non sono però stati all’altezza.

Vent’anni fa ha conquistato lo scudetto con la Roma. Che ricordi si porta dietro?

Tanti e tutti speciali. Quel tricolore era atteso da tanto tempo e lo abbiamo vinto con pieno merito. E festa e quanto abbiamo fatto godere i romanisti…

In campo con lei c’era Totti. Non è il momento che torni nella Roma con un ruolo importante?

Può dare un bel contributo alla società e sarebbe bello se lo coinvolgessero. Uno così amato e universalmente conosciuto, nella sua squadra del cuore diventerebbe un valore aggiunto.

Tra i giovani italiani chi la impressiona?

Zaniolo. Quando troverà un po’ di continuità, diventerà un campione.

(corsport)