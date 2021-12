Arriva il rimborso dei 5 euro “tolti” dall’Atalanta

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Come in ogni stadio, anche a Bergamo la Roma sarà accompagnata dalla sua gente. È bastato poco più di un giorno di vendita (cominciata lunedì) dei biglietti per la prossima gara di sabato in casa dell'Atalanta per prosciugare quasi completamente la fornitura di tagliandi del settore ospiti: oltre mille quelli già staccati, a fronte dei 1.127 posti messi a disposizione dal club nerazzurro. E per quattrocento dei tifosi giallorossi che seguiranno la squadra di Mourinho al Gewiss Stadium, è in arrivo anche un rimborso di 5 euro. La storia è ormai nota: il prezzo fissato inizialmente dal club lombardo per gli ospiti era di 35 euro. Ma un tifoso romanista ha notato la discrepanza fra la somma richiesta per lo spicchio riservato agli ospiti e il settore corrispondente dedicato ai sostenitori atalantini. Segnalata la disparità di trattamento, la Dea ha fatto marcia indietro equiparando i costi per entrambe le fazioni. [...]

