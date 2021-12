Arriva Gasperini, Mou ritrova la difesa

«Non firmo per il pareggio, andiamo lì per vincere»: in realtà Mourinho un punto oggi a Bergamo lo prenderebbe molto volentieri. Nella penultima gara prima della sosta natalizia, contro l’Atalanta (ore 15), lo Special One può contare su Smalling, che si era fatto male con lo Spezia. «È recuperato, mentre Ibanez sta così così». Partirà titolare Zaniolo, ancora alla ricerca del suo primo gol da titolare. «Lasciamolo tranquillo - chiede Mou - io non sono per niente preoccupato e magari a Bergamo, chissà». Prova a mostrarsi sicuro il tecnico giallorosso, consapevole di quanto l’Atalanta abbia un progetto consolidato nel tempo, a cui si aggiunge un dato inquietante: dal 2015 ad oggi la Roma ha vinto solamente una volta contro l’Atalanta.

(La Repubblica)