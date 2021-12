Arbitri alla svolta: un canale per spiegare gli episodi

La svolta potrebbe arrivare già a metà gennaio: un canale tematico con video e trasmissioni per spiegare gli episodi più discussi e il regolamento, con l'obiettivo di frenare le polemiche bollenti. Il canale sarà della Federcalcio e permetterà all'AIA di aprirsi al confronto con l'esterno. L'idea è in gestazione da tempo e il 2022 sarà l'anno della svolta. Secondo le prime indicazioni il canale inizialmente sarà online e la base operativa sarà nella sede della Federcalcio: la persona più indicata per spiegare gli episodi dovrebbe essere il designatore Gianluca Rocchi. Si pensava inizialmente a circa due appuntamenti al mese, ma secondo le riflessioni in corso potrebbero essere pochi.

(Gasport)