Aperiderby tutto in rosa

IL TEMPO (M. VITELLI) - L’aperiderby da non perdere. Grande attesa per la stracittadina femminile tra Roma e Lazio in programma oggi al Tre Fontane alle 12.30 (diretta TimVision). Le giallorosse, attualmente terze in classifica, ospitano le “cugine” penultime, ma si sa che quando si tratta di derby tutto può accadere. La Roma di Alessandro Spugna (che dovrà fare a meno della stella brasiliana Andressa, tornata in patria per motivi familiari) arriva all'appuntamento dopo quattro successi consecutivi, l'ultimo co tro la Sampdoria, e cerca i tre punti per provare a scavalcare il Sassuolo che in questa undicesima giornata di campionato sfida l’Inter di Guarino. Momento positivo anche per le biancocelesti, che nell’ultimo turno hanno battuto il Verona e sono a caccia di continuità.

«Per scaramanzia preferisco non parlare troppo – dice la centrocampista giallorossa Vanessa Bernauer – il derby è sempre una partita speciale e noi abbiamo voglia di crescere ancora dopo aver vinto la coppa Italia nella scorsa stagione». Alessandro Catini, il mister delle biancocelesti è convinto di potersi giocare la partita. «Io vivo il derby come le mie giocatrici – confida – con lo stesso trasporto e con tanta voglia di raggiungere l’obiettivo finale che deve essere sempre la vittoria». La Roma è un'avversaria difficile, Catini la conosce bene. «Loro lottano per altri traguardi – ammette – ma proveremo a metterle in difficoltà. Se avremo lo spirito che ho visto in campo nella partita vinta contro il Verona potremo dire la nostra».

Nei tre precedenti tra le due formazioni capitoline (tutti disputati in Coppa Italia), ha vinto sempre la Roma, realizzando un totale di sedici reti contro le quattro della Lazio. Intanto, in settimana si è giocato il derby tra le compagini femminili Primavera. La partita è finita 3-2 per la Roma. Oggi le ragazze di Spugna proveranno a fare il bis, quelle di Catini, invece, puntano a ribaltare gli sfavori del pronostico.