Allarme infortuni: quasi mille gare saltate per ko. Pioli e Spalletti i più tartassati, Roma tra le meno colpite

Si parla di infortuni e in Serie A è il Milan la squadra che paga il tributo più consistente in termini di partite saltate dal suoi giocatori per infortunio (76 gare, due campionati praticamente) e ha appena perso probabilmente per il resto della stagione, quindi per più di mezzo torneo, Simon Kjaer. Il Napoli è invece in termini numerici quella che ha portato in infermeria più elementi ad aver saltato almeno quattro partite per problemi fisici.

Pochi possono dirsi immuni. La Juventus in un momento di difficoltà ha perso Federico Chiesa. L'Atalanta in alcuni frangenti si è ritrovata senza tutta la difesa titolare, costringendosi a schierare De Roon nel terzetto di retroguardia. E persino la Lazio, che pure è tra quelle che meno ha pagato agli stop fisici, non ha avuto Immobile nella sfida contro la Juventus per un problema muscolare. Del resto, il conto complessivo delle partite saltate dal giocatori di Serie A nelle quindici giornate di campionato arriva a quota 901. C'è dentro tutto, in questo conto: infortuni traumatici, stop muscolari, problemi di vario genere e pure positività al Covid. Ma tutto rientra nel ritmi forsennati di una stagione senza respiro.

Lo stop più lungo, in questo senso, lo ha accusato l’Atalanta con lo strappo al bicipite femorale patito da Robin Gosens che tornerà a gennaio, dopo tre mesi e mezzo. In tutto sono 47 le partite saltate dagli indisponibili atalantini, quanti quelli della Juve. Dall’altra parte della città il Torino non sta meglio: 22 vittime di infortuni, per 61 partite saltate. Mourinho a Roma ha perso Pellegrini, ma la Roma è tra le meno colpite: per i giallorossi quattro giocatori infortunati: oltre al capitano giallorosso ci sono Spinazzola, El Shaaray e Smalling, da poco tornato a disposizione, per un totale di trentasei partite perse. Il dato più sorprendente riguarda l’Inter. Qualche problemino qua e là, di Sensi e Sanchez soprattutto, ma appena 25 gare saltate dai giocatori nerazzurri per problemi di natura fisica.