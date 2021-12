Albero o presepe, la stella è la Roma

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Lei è così. Ingannatrice. Ti frega senza avvertire. Come un agente doppiogiochista che s'insinua tra le linee amiche, ma in realtà lavora per la parte opposta. Eppure è imprescindibile. Si chiama Passione. Per noialtri sinonimo di Roma. [...]

Che piaccia o meno, la Roma sta rispettando i pronostici di inizio stagione: avanti da prima nel girone in coppa (evitando il turno suppletivo), in piena corsa per l'Europa in campionato, perfino a ridosso di un'impensabile zona Champions. Fra alti e bassi, certo. Ma previsti anche quelli. Se nonostante una discreta quantità di infortuni; arbitraggi più che discutibili; squalifiche grottesche e lo sguardo non proprio benevolo dell'intero sistema, a partire dalle tv; se nonostante tutto ‘sto maldiddio siamo ancora lì, può andare soltanto meglio, per la soddisfazione della corrente chiara. [...]

I tifosi della Roma sono i primi ad averlo compreso. Perciò lo stadio è sempre pieno. Qualunque sia l'avversario. In un abbraccio perenne che richiama il leitmotiv del Mou romanista: empatia. Lì non c'è chiaro né scuro che tenga, solo giallorosso. Nessuna diatriba fra albero e presepe, perché la stella che guida tutti è sempre la Roma.

