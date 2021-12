Africa, adesso no. I club europei sempre più preoccupati

Torna con prepotenza l'incubo Covid-19 a seminare zizzania nel mondo del calcio, in particolar modo nel Regno Unito, arrivato ieri a superare gli 88mila contagi. In Premier League sono state rinviate cinque gare in programma questo weekend, tanto che la federazione inglese sta valutando la proposta di alcuni di club di fermare il calcio fino all'8 gennaio. C'è il discorso legato alla Coppa d'Africa: l'Eca ha scritto alla FIFA facendo sapere che i club europei potrebbero non rilasciare i giocatori per il torneo in Camerun, che dovrebbero partire il 27 dicembre. I club hanno espresso dubbi sul protocollo da seguire al rientro dal Camerun, che nel Regno Unito in questo momento è considerato uno dei paesi in "lista rossa", per cui è prevista una quarantena di 10 giorni per chi arriva e chi parte. In Italia, invece, il CTS ne sta predisponendo una da cinque giorni. In base agli accordi con la FIFA una quarantena di una simile durata sarebbe sufficiente per evitare squalifiche nel caso in cui non venissero lasciati i calciatori alle nazionali. Si moltiplicano anche i casi in Spagna, con la federazione spagnola che ha anche cambiato alcuni protocolli, mettendo al bando la stretta di mano pre-partita.

(Corsport)