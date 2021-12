Ieri Tammy Abraham è stato autore di una doppietta contro l'Atalanta: «È stata la migliore partita della nostra stagione. È stata una grande vittoria, in tanti avevano dubitato di noi, sembrava una missione impossibile». Funziona la coppia d'attacco con Zaniolo, ieri tornato al gol in Serie A: «Dobbiamo continuare così: siamo forti, non quelli della sconfitta con l’Inter».

(Corsera)