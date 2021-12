Abraham, Karsdorp e El Shaarawy salteranno il match contro l’Inter

Contro l'Inter sabato pomeriggio sarà una Roma d'emergenza. Si è concretizzato il pericolo giallo per i numerosi diffidati della Roma: Abraham e Karsdorp salteranno i nerazzurri. A complicare i piani del tecnico è arrivato anche l'infortunio di El Shaarawy, che ieri si è fermato per un problema al polpaccio. La sua assenza è quasi certa e va ad aggiungersi a quella di Pellegrini, out fino al 2022. Quasi certamente Mourinho sabato tornerà al 4-2-3-1, con Ibanez terzino destro e Vina di nuovo titolare a sinistra. A centrocampo Veretout-Cristante, con davanti Zaniolo, Mkhitaryan e Carles alle spalle di Shomurodov.

(Corsera)