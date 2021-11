Zaniolo, nuova vita: meno corsa, più gol. La Roma di Mou lo manda in orbita

Una scintilla che rischia di riscrivere le gerarchie dell'attacco di Mourinho: Nicolò Zaniolo ha mostrato una prestazione importante da attaccante in tandem con Abraham ed ora il tecnico della Roma pensa a confermare contro il Torino il modulo visto contro lo Zorya, e con esso anche la soluzione con il classe '99 in attacco. Una posizione che, eccezion fatta per uno spezzone in Nazionale, è nuova per Nicolò, e che gli risparmia tante corse all'indietro che rischiano di ridurne la lucidità. E se la mutazione in attaccante del gioiellino giallorosso dovesse andare a buon fine, a ringraziare Mourinho potrebbe esserci anche Roberto Mancini.

(gasport)