Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy rigenerati dal cambio di modulo

Josè Mourinho non è certo un fan del 3-5-2, e quando sarà possibile per stessa ammissione del tecnico portoghese la Roma tornerà ad uno schieramento difensivo a 4. Ma è innegabile che alcuni giocatori stiano traendo beneficio dalla transizione tattica giallorossa. La trasformazione più evidente è quella di Henrikh Mkhitaryan, riportato nel cuore della manovra e alleggerito di alcune incombenze di copertura. In rialzo anche le quotazioni di Stephan El Shaarawy, che ha sorpreso tutti, compreso Mou.

Ma la star della partita contro lo Zorya è stata senz'altro Nicolò Zaniolo, che ha dato la sensazione di avere un potenziale ancora tutto da esplorare per quanto riguarda la sua nuova posizione da attaccante. E a beneficiarne può essere anche Abraham, che ha già dimostrato di sentirsi meno solo quando affiancato da un altro attaccante, Shomurodov o Zaniolo che sia.

(corsera)