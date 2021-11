Zaniolo in avanti ritrova il gol. Ma Mou preme

La risposta c'è stata: Nicolò Zaniolo ha parlato con i fatti dopo gli stimoli ricevuti da Josè Mourinho. Prima un battibecco in allenamento, poi la panchina col Genoa, con tanto di elogi fatti al giovanissimo Felix, che includevano un messaggio chiaro (“Qualche volta nelle nuove generazioni ci sono ragazzi che pensano di sapere tutto”).

Se il classe '99 continuerà a giocare in posizione avanzata potrà rimpolpare il suo bottino di reti stagionali - ancora a secco in campionato -. Questione tattica, ma anche fisica - il giocatore convive con un problema al polpaccio - e di motivazioni: Zaniolo attende infatti un rinnovo di contratto e il suo procuratore spinge per stringere i tempi, forte di una promessa fatta tempo fa da Tiago Pinto.

(La Repubblica)