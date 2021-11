Zaniolo: "Gioco ovunque". Mou: "Nicolò bravissimo"

Tutto facile per la Roma che vince 4-0 contro lo Zorya e si qualifica al turno successivo di Conference League. L'ultima giornata deciderà il piazzamento della Roma, che è già sicura di arrivare almeno seconda e quindi di disputare gli spareggi. Per passare da prima servirebbe una vittoria contro il CSKA Sofia ed una caduta del Bodo contro lo Zorya. I giallorossi hanno centrato il 16° risultato utile consecutivo in casa, record della loro storia europea.

Abraham ha sbagliato molto ma ha realizzato una doppietta, portandosi a 7 reti stagionali. Anche Zaniolo ha dato grandi risposte realizzando un gol ed un assist. "Vittoria importante, non era facile passare il turno e l'abbiamo fatto: l'importante è questo non la mia prestazione. Il ruolo? Posso giocare ovunque davanti, faccio quello che mi chiede il mister. Le panchine mi hanno fatto riflettere, sono state decisioni dell'allenatore e io l'ho accettate: vivo di pressioni, mi piace essere sotto pressione e rispondere in campo. Mourinho mi ha insegnato a non accontentarmi di una buona prestazione. Ogni partita la giochiamo come se fosse una finale".

Anche Mourinho è soddisfatto: "Ha giocato davvero bene, non doveva dimostrare niente da solo, le risposte le doveva dare la squadra. Nicolò ha grandi potenzialità e talento, ha ancora da imparare dal punto di vista tattico e comportamentale. Va lasciato tranquillo. Io sono qui per aiutarlo, non ci sono problemi tra noi".

