Zaniolo fa la punta e ritrova il gol, Abraham doppietta: la Roma va avanti

La Roma stacca il biglietto e passa al turno successivo di Conference League. I giallorossi si sono imposti per 4-0 contro lo Zorya grazie alle reti di Carles Perez, Zaniolo ed alla doppietta di Abraham. Gli uomini di Mourinho sono solo al secondo posto del girone in attesa dell'ultima giornata, dove affronteranno il CSKA Sofia e quindi al momento sono destinati agli spareggi. "Vittoria importante perché abbiamo passato il turno. La nuova posizione mi piace ma davanti posso giocare in tutte le posizioni. Le panchine mi hanno fatto riflettere e le ho accettate. Io vivo di pressioni e mi piace rispondere sul campo" - le parole di Zaniolo al termine del match.

Mourinho ha scelto il 3-5-2 con El Shaarawy largo a sinistra, Mkhitaryan a centrocampo insieme a Veretout e Carles Perez e davanti Zaniolo ed Abraham. A causa dell'emergenza quindi almeno 5 giocatori erano fuori ruolo, ma hanno risposto bene, infatti già al 15' lo spagnolo ha trovato la rete del vantaggio. Al 34' Zaniolo ha ritrovato il gol che mancava da agosto e poco prima della fine del primo tempo Veretout ha fallito un rigore. Appena iniziato il secondo tempo ed Abraham realizza il 3-0 dopo una grande giocata di Zaniolo. Il 4-0 è firmato in rovesciata dall'attaccante inglese. "Mourinho è molto importante, ha allenato i migliori al mondo e anche io voglio migliorare. Posso farlo perché conosco le mie qualità e cosa posso dare alla squadra. Da attaccante vorrei segnare sempre. Zaniolo è fortissimo e con lui mi trovo bene. Così possiamo vincere la Conference" - ha detto Abraham.

Anche Mourinho è soddisfatto: "Dovevamo vincere il girone, ma abbiamo passato il turno. Abraham si sta abituando alla squadra, può segnare di più e lo farà, mentre Zaniolo non credo gli abbia fatto bene la panchina. Ha grandi potenzialità, ma tanto da imparare tatticamente. Lasciamolo tranquillo".

