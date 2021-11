Durante l’allenamento di lunedì scorso a Trigoria Nicolò Zaniolo ha avuto un vivace battibecco con José Mourinho. Cose di campo, per carità: una rincorsa in meno, un rimprovero in più, la risposta piccata. Tutto già superato.

Ma il problema adesso è tattico: se Mourinho insisterà con la difesa a tre, e con il doppio centravanti, dove potrebbe giocare Zaniolo? Ma anche tornando al 4-2- 3-1, o al 4-1-4-1, la posizione di esterno destro è adatta alle sue caratteristiche?

(corrieredellosport.it)

