Zaniolo cerca a Genova una cura per il mal di gol

Nicolò Zaniolo non segna allo Stadio Olimpico da due anni (2 novembre 2019 contro il Napoli), mentre in trasferta dal 22 luglio scorso contro la Spal. In questa stagione è andato in rete solo una volta in Conference League contro il Trabzonspor dopo un'astinenza di 400 giorni. Il calciatore è ancora alla ricerca della migliore condizione dopo i due brutti infortuni ed inoltre Mourinho gli chiede un grande lavoro difensivo. Con il possibile passaggio al 3-4-1-2 Zaniolo potrebbe beneficiare di questo modulo, avvicinandosi sensibilmente alla porta. Inoltre sarà supportato da Pellegrini, che è sulla via del recupero per il match di domenica sera contro il Genoa.

Per quanto riguarda il lato dirigenziale, la Roma avrebbe scelto Serena Salvione come nuovo direttore commerciale, attualmente al Napoli. Secondo le indiscrezioni avrebbe già dato le sue dimissioni.

(La Repubblica)