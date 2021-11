Zakaria e un terzino: la Roma a ritmo di Mou

Dopo le ultime partite è scattato l'allarme in casa Roma e per questo c'è bisogno di intervenire nel mercato di gennaio. Rinforzare la squadra per arrivare in Champions è l'obiettivo principale. Mourinho non è soddisfatto della rosa e c'è stata un po' di tensione dopo aver allontanato alcuni componenti dopo la figuraccia in Norvegia, ma la squadra è ancora dalla sua parte. Aver riempito la panchina di Primavera però è un messaggio anche alla società. Lo Special One vorrebbe almeno un centrocampista ed un terzino destro.

In questi giorni però si è parlato anche di un difensore, ovvero Marcao, che già era stato cercato in passato. L'assenza di Smalling si fa sentire e per questo la Roma sta osservando il centrale del Galatasaray, che potrebbe farlo partire per acquistare l'attaccante voluto da Terim.

Sono già stati avviati i contatti con il Real Madrid per Lucas Vazquez, che Mourinho voleva già al Tottenham. Sempre riguardo ai Blancos, sarebbero in uscita anche Nacho e Dani Ceballos, ma per il centrocampo la prima scelta rimane Zakaria. Per il terzino destro invece si seguono due piste, ovvero Pedersen del Feyenoord e Henrichs del Lipsia.

(corsport)