Vertice al Mise, Dazn rilancia: «Aumentiamo gli investimenti»

Nessuna particolare cordialità, ma anche nessun atteggiamento accusatorio. È questa la "cornice" con cui viene descritto l'incontro si ieri mattina al Ministero per lo Sviluppo Economico fra i vertici di Dazn e il ministro Giancarlo Giorgetti, alla presenza anche della sottosegretaria Anna Ascani.

Un appuntamento voluto dal titolare del Mise dopo la notizia dell'intenzione di Dazn di mettere uno stop alla cosiddetta «concurrency»: la visione contemporanea di contenuti sportivi su un unico account. Per l'operatore tv questa pratica contribuisce in maniera decisiva al 20% di media di utilizzi fraudolenti riscontrati dalla piattaforma. Considerando gli 1,9 milioni di abbonati a fine settembre si parlerebbe insomma di 4-500 mila abbonamenti mancanti all'appello. Non poco, evidentemente, come dimostrano le discussioni con Tim, che vorrebbe rinegoziare i termini del contratto di partnership.

«Non saranno posti in essere cambi nell'utilizzo del servizio nel corso di questa stagione e ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui», ha chiarito Dazn nella suanota Dall'altra parte la piattaforma ha ottenuto come risultato, a leggere Il comunicato del Mise, «l'impegno, anche a nome di tutto il Governo, per rafforzare gli strumenti contro la pirateria».

Dazn ha inoltre ribadito il «massimo impegno», anche in tema di investimenti importanti. Novità annunciate anche sul fronte tecnologico, con il Full Hd in arrivo «entro la fine di novembre» e «un'accelerazione dello sviluppo del Multicast che porta ad una riduzione del buffering - il rallentamento dell'immagine - di oltre il 50%».

(Il Sole 24 Ore)