Verona, Caprari: "Alla Roma non ho avuto pazienza. Totti il mio idolo"

GASPORT - Al quotidiano sportivo ha rilasciato un'intervista Gianluca Caprari, attaccante con un passato nella Roma ed ora in forza all'Hellas Verona. Uno stralcio delle sue dichiarazioni anche sulla sua esperienza in giallorosso:

Ha avuto due chance importanti: Roma e Inter. Cosa non è andato?

"A Roma ero giovanissimo, 17 anni, e l'ambiente non è facile. Ma ricordo che Luis Enrique guardava tanto ai giovani, ci aiutava e quando gli dissi che volevo andare via mi chiese di aspettare. Non ho avuto pazienza. Con l'Inter ho firmato ma mi hanno girato subito in prestito".

Chi è stato il suo giocatore di riferimento?

"Quando ero più piccolo vedevo solo Totti e Del Piero. I miei idoli. Totti giocava un altro calcio".