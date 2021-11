Veretout va in Francia. Felix rimane

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Le esigenze di Didier Deschamps stravolgono i piani di José Mourinho, che deve salutare un altro titolare fino a mercoledì prossimo. Jordan Veretout, che inizialmente sarebbe dovuto rimanere a Trigoria per recuperare le forze e lavorare agli ordini dello Special One, è stato convocato in extremis dalla Francia per sostituire Pogba, indisponibile a causa di una grave lesione al quadricipite. Una notizia che non fa sorridere i giallorossi considerato che il francese era arrivato stremato alla sosta e quindici giorni senza partite sarebbero stati l'ideale per Veretout: ma non si fermerà neanche stavolta.

A sorpresa invece Felix è rimasto nella Capitale e non risponderà alla chiamata del ct ghanese, che per la prima volta lo aveva preso in considerazione per la nazionale maggiore. Una scelta nata dalla volontà del ragazzo di restare concentrato sugli obiettivo da raggiungere con la Roma prima di fare il grande salto con la maglia del suo Paese. Il giocatore era atteso in Ghana per preparare i match con Etiopia e Sudafrica, ma ieri ha comunicato alla Federazione ghanese la sua scelta di rimanere in Italia ed è stato inserito nella lista degli indisponibili. La decisione è stata supportata dal club giallorosso che ha apprezzato il comportamento del classe 2003. Ieri intanto la squadra ha ricominciato ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho: la speranza dello staff medico è quella di recuperare Smalling, Calafiori, Zaniolo e Pellegrini per il match con il Genoa mentre per rivedere Viña potrebbero volerci una decina di giorni in più.

Capitolo mercato: proseguono i contatti con l'entourage di Zakaria. Lo svizzero piace a Mourinho ma non è l'unica opzione a centrocampo, con Tiago Pinto che continua a monitorare a fari spenti le possibili occasioni per il mercato di gennaio.